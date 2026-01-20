سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد كل يوم ثلاثاء، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى مجموعة من الشكاوى والطلبات المتنوعة، شملت توفير فرص العمل، طلبات العلاج على نفقة الدولة، الحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، طلبات ترخيص الأكشاك، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه المحافظ خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات التي يمكن تنفيذها، كما أحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للشكاوى المحالة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.