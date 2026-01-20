إعلان

محافظ سوهاج يؤكد الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

كتب : عمار عبدالواحد

01:42 م 20/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اللقاء الجماهيري ٢
  • عرض 7 صورة
    اللقاء الجماهيري ٥
  • عرض 7 صورة
    اللقاء الجماهيري ٤
  • عرض 7 صورة
    جانب من اللقاء الجماهيري بسوهاج
  • عرض 7 صورة
    محافظ سوهاج خلال اللقاء الجماهيري
  • عرض 7 صورة
    اللقاء الجماهيري ٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد كل يوم ثلاثاء، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى مجموعة من الشكاوى والطلبات المتنوعة، شملت توفير فرص العمل، طلبات العلاج على نفقة الدولة، الحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، طلبات ترخيص الأكشاك، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه المحافظ خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات التي يمكن تنفيذها، كما أحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للشكاوى المحالة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج خلال اللقاء الأسبوعي اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج يستجيب لطلبات المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في أول اجتماع لـ "العليا للذهب".. الحكومة تدرس إنشاء مصفاة مصرية
أخبار مصر

في أول اجتماع لـ "العليا للذهب".. الحكومة تدرس إنشاء مصفاة مصرية
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
أخبار مصر

من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
أخبار السيارات

أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع