رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المستشار هشام بدوي بفوزه برئاسة مجلس النواب

كتب : نشأت علي

12:16 م 20/01/2026
كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس فام وكيلي مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد عبدالغني أمين عام مجلس الشيوخ والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وبحسب بيان، قدم رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة باسمه وبالنيابة عن نواب المجلس، للمستشار هشام بدوي، بمناسبه توليه منصب رئيس مجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء مهامه ضمن إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية المنوطة بالمجلسين.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له وعن تقديره لهذه التهنئة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، درع مجلس الشيوخ إلى المستشار هشام بدوي.

هشام بدوي مجلس النواب مجلس الشيوخ عصام فريد

