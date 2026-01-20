مباريات الأمس
"اعطني قميصك".. لاعب نيجيريا يكشف كواليس لقطته المثيرة مع شوبير

كتب : محمد عبد الهادي

01:09 م 20/01/2026 تعديل في 01:41 م
كشف النجم النيجيري أليكس أيوبي، المحترف في صفوف فولهام الإنجليزي، عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا.

ورصدت كاميرات المباراة لقطة طريفة بين أيوبي وشوبير أثناء تسديد ركلة الترجيح، حيث توجه إليه مصطفي وتحدث معه، قبل أن يسدد أيوبي الكرة ويسجلها بنجاح وينظر للحارس بابتسامة لافتة.

أيوبي كشف في مقطع مصور له أن شوبير حاول تشتيت تركيزه قبل تنفيذ ركلة الترجيح بالتوجه إليه والتحدث معه قائلًا: "أعرف أين ستسدد الكرة، إذا قمت بالتصدي لها ستعطيني قميصك".

وأكد أليكس أيوبي بأنه رد على شوبير قائلًا: "لا عليك، سأعطيك قميصي في كل الأحوال"، ثم سدد الكرة بنجاح داخل الشباك ووجه ابتسامة للحارس الشاب.

إقرأ أيضًا:

أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية

ناشئ الزمالك أبرزهم.. 7 صفقات على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي

مصر ونيجيريا أليكس أيوبي منتخب مصر مصطفي شوبير تصريحات أليكس أيوبي

