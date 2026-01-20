كتب- محمد نصار:

افتتح د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشروع مد خطوط الصرف الصحي بمنطقة أرض العجوز بحي الزاوية الحمراء بطول 2.5 كم، بتكلفة 8.5 مليون جنيه والذي تم بالتعاون بين محافظة القاهرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بتفويض للوكالة الفرنسية للتنمية.

رافق محافظ القاهرة، د. حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الذي يخدم أكثر من 25 ألف نسمة واستغرق تنفيذه قرابة 5 أشهر، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمختلف أحيائها، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

