ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، ملف التدريب الصناعي داخل المصانع ومراكز التدريب، وذلك من خلال نظام التلمذة الصناعية، لما له من دور مهم في تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، طالب النائب محمد جنيدي بضرورة إعداد حصر دقيق لمراكز التدريب وعدد المتدربين، مؤكدًا غياب البيانات والمعلومات الواضحة في هذا الشأن، وهو ما يعيق تقييم منظومة التدريب الصناعي.

من جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة أن برامج التدريب تستهدف نحو 33 ألف متدرب من خلال المدارس الصناعية داخل المصانع، مشيرين إلى أن إجمالي الطاقة التدريبية يصل إلى 53 ألف متدرب، موزعين بين مدارس تدريب داخل المصانع ومراكز تدريب متخصصة، مع التوسع في إنشاء مدارس تدريب صناعي بالمصانع، لا سيما في مجالات الصناعات الدقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة، والتي تستهدف دعم وتطوير منظومة التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الصديقة للبيئة.

