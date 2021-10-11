Masrawy logo white

وزير السياحة والآثار يناقش مستجدات الأعمال بطريق الكباش

12:06 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
وزير السياحة والآثار يناقش مستجدات الأعمال بطريق الكباش

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عددًا من الاجتماعات، في مقر الوزارة بالزمالك، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر، حيث تم مناقشة أجندة الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها في الأقصر.

وخلال هذه الاجتماعات تم مناقشة كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفعاليات التي ستنظمها أو تشارك في تنظمها الوزارة خلال الفترة القادمة من افتتاحات وفعاليات ووضع خطة عمل لتنظيم وتنفيذ هذه الفعاليات للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها.

كما ناقش الوزير آخر مستجدات الأعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، حيث تم استعراض واختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذاً للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

وفي سياق متصل، اجتمع وزير السياحة والآثار مع مسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية الكبرى بالأقصر خلال الفترة القادمة حيث تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بهذه الاحتفالية الكبرى من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.

وحضر هذه الاجتماعات نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة التنشيط السياحي، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير والقيادات بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى أعضاء كل من لجنة خبراء الترويج السياحي، واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش.​

خالد العناني وزير السياحة والآثار طريق الكباش

الخبر التالى:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا