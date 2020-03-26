كيف بدت مصر في أول ليالي الحظر.. شوارع خالية من القاهرة للصعيد (فيديوهات وصور)

"لا يوجد أحد".. شوارع المهندسين خالية في الدقائق الأولى لحظر التجول-

ما إن بدأ تطبيق حظر التجوال في البلاد، حتى خلت شوارع وميادين القاهرة والمحافظات من المارة، وذلك في استجابة سريعة لقرارات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت عدسة مصراوي الشوارع الخالية في مختلف مناطق القاهرة، ففي وسط البلد، المنطقة الأكثر صخبا في العاصمة، خلت الشوارع من المواطنين ولم يتبق غير الأنوار والسيارات.

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الوضع لم يختلف كثيرا في أغلب مناطق القاهرة قبل الحظر بساعة، ورصدت عدسة مصراوي شوارع خالية، وفيما قلت وسائل النقل الجماعي، كان هناك مواطنون يحاولون العودة لمنازلهم قبل الحظر.

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الوضع لم يختلف كثيرا في المحافظات، الالتزام بالحظر كان السمة الأعم,

ففي الإسكندرية الزمت المحال بقرار الغلق في الخامسة مساء، وبدت الشوارع خالة مع الدقيقة الأولى لتطبيق الحظر.

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وبدت شوارع المنصورة وكفر الشيخ والسويس خالية من المارة، بمجرد بدء تطبيق الحظر.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مختلف المحافظات، واحتجزت عددا من المخالفين بينهم رئيس مدينة القصير. كما ضبطت عدة محال خالفت قرار الحظر، وأغلقتها بالشمع الأحمر.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس الأول، فرض حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.