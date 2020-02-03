"المحامين" تعلن كشوف المرشحين لمنصب النقيب والأعضاء

كتب- مصطفى علي:



أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين، والمرشحين لعضوية مجلس النقابة.



ويترشح على منصب النقيب 19 مرشحًا، أبرزهم سامح عاشور النقيب الحالي، ومرتضى منصور المحامي بالنقض ورئيس نادي الزمالك، والمحامي محمد رجائي عطية.

فيما تضمنت الكشوف أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة من مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.