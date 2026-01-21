إعلان

مجلس الوزراء يخصص أراضي في البحر الأحمر لمشروعات الهيدروجين الأخضر

كتب : محمد أبو بكر

04:16 م 21/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في عدد من المشروعات الاستراتيجية.

وشمل القرار تخصيص مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تخصيص مساحة 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري الخاص بمشروع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء المرتبطة بالمشروع.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي بمركز ومدينة أرمنت، بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور جديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تخصيص أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر

