"المعلمين" تشارك في مسيرة تأييد خطوات بناء مصر الحديثة (صور)

(مصراوي):

تنظم نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مسيرة لإحياء ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، لتأييد خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة، وبدأ توافد العشرات من المعلمين على المركز الرياضي بالعباسية، مساء اليوم الجمعة، لبدء المسيرة.

تأتي تلك المسيرة حرصًا من المعلمين على الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بصورة دائمة، واستمرارًا لدعم مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.