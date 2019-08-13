بالأسعار والتواريخ.. خريطة حجز شقق الإسكان عقب إجازة العيد (صور)

حديقة الحيوان: 50 ألف زائر حتى الظهيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح عدد من المشروعات السكنية وبدء الحجز في مشروعات الأراضي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في وحدات "جنة" و"التون داون" في العلمين الجديدة، وأراضي الإسكان المخصصة للأفراد.

أولًا.. الأراضي:

طرحت هيئة المجتمعات العمراينة 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز كمرحلة تكميلية في مدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة.

ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية من يوم 18 أغسطس وحتى العاشرة من مساء يوم 19 أغسطس، وتتراوح مساحات الأراضي بين 465 مترًا وحتى 700 متر، وحصل "مصراوي" على خرائط قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل قطعة في كل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

في مدينة أسوان الجديدة سيتم طرح 101 قطعة أرض، بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة بدر سيتم طرح بها 169 قطعة أرض، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة فيوم الجديدة، سيتم طرح 28 قطع في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع في الحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدانًا بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع الأراضي جاهزة للتسليم.

ويتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من ضمن الأرض مصروفات إدارية ومجلس أمناء، كما يتم سداد الـ75% من ثمن الأرض على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.

كما طرحت الهيئة 366 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية في مدن (6 أكتوبر - بدر - 15 مايو- العبور - 15 مايو)، بمساحات تتراوح من 457 مترًا وحتى 1048 مترًا.

ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية من يوم 18 أغسطس وحتى العاشرة من مساء يوم 19 أغسطس.

وشهدت مدينة 6 أكتوبر طرح 71 قطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، وفي مدينة العبور تم طرح 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، كما يتم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا.

وفي مدينة 15 مايو، تم طرح 16 قطعة أرض بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 للمتر، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6.

نظام السداد:

يتم سداد 350 ألف جنيه جدي حجز، ثم يتم استكمالها لـ50% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من ثمن الأرض مصروفات إدارية ومجلس أمناء.

كما يتم سداد الـ50% من ثمن الأرض المتبقية قبل الاستلام.

ثانيًا.. الوحدات السكنية:

وتبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال رغبات المتقدمين لحجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة ملوي الجديدة، بداية من يوم 25 أغسطس اجاري.

وقال المهندس محمد الدكروري، رئيس جهاز ملوي الجديدة، إنه يتم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والتشطيبات، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن بعض المواصفات الجديدة.

وأضاف الدكروري لـ"مصراوي"، أن مساحات الوحدات لأول مرة تتجاوز الـ161 مترًا في هذا المشروع، فهي تتراوح بين 100 و161 مترًا.

وتابع: يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، كما يجرى تنفيذ حمامين سباحة داخل المشروع، فهو ينفذ بطريقة الكبوند محاط بسور خرساني وبوابة بجانب اللاند سكيب والتنسيق الداخلي.

ومن المقرر أن يتم طرح شروط وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد 25 أغسطي الجاري.

ويصل مقدم حجز الوحدات 50 ألف جنيه، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

العلمين الجديدة:

وقال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب وزير الإسكان، إنه من المقرر أن يتم طرح أول وحدات سكنية بمنطقة الدوان تاون بالعلمين الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن العمل حجم التفيذ وصلت إلى نسب متقدمة قبل عمليات الطرح.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن منطقة الداون تاون تتضمن 1320 شقة بمساحات مختلفة تتراوح من 130 مترًا وحتى 250 مترًا، لافتًا إلى أنه سيتم طرح الوحدات الجديدة بنظام "الأون لاين"، وسيكون هناك أنظمة مختلفة للسداد.​