حرصا على سلامتهم.. بريطانيا تُجلي سفارتها وجميع موظفي سفارتها من إيران

كتب : مصراوي

03:05 ص 15/01/2026

وكالات

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، إجلاء السفير وجميع موظفي سفارتها من إيران، في خطوة تأتي وسط دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخيارات عسكرية ضد طهران.

ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول بريطاني قوله، إن القرار اتخذ بناء على تقييم الوضع الأمني وحرصا على سلامة الطاقم.

من جهته، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن السفارة البريطانية في طهران أغلقت مؤقتا وستواصل عملها عن بعد.

كانت السفارة الأميركية لدى إسرائيل قد وجهت نصائح لموظفيها والأمريكيين في إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران.

وقال بيان للسفارة صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس، إنه نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة، تكرر السفارة الأمريكية في القدس نصائحها المعتادة لموظفيها وجميع المواطنين الأمريكيين في إسرائيل بضرورة توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية شخصية سليمة".

وأضاف البيان: "نحث جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولعائلاتهم".

وأوضحت السفارة: "قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدكم الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقا".

وأشارت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع البعثة الأمريكية، أو عدد موظفيها، أو عملياتها، وتستمر الخدمات القنصلية كالمعتاد، وفقا لسكاي نيوز.

إجلاء السفير البريطاني من إيران إيران بريطانيا ترامب الضربات الأمريكية في إيران

