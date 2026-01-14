مدير "أبو الريش" يكشف عن واقعة غريبة حدثت أثناء تفقده العمل بالمستشفى

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة التابعة لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إنه يعتاد المرور على الأطفال بأقسام المستشفى ولكنه أثناء المرور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وتعاني من مرض مناعي وفشل كلوي فاجئته بطلبها "عاوزة حضن".

وأضاف مدير مستشفى أبو الريش المنيرة التابعة لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في تصريحات لمصراوي:" بعدما سلمت على الطفلة المريضة وسألتها عن طلبها كان طلبها أن تحتاج إلى حضن".

وأضاف الأنواري: طبعا بدون تفكير أنا أخدت أجمل حضن وأحلى مشاعر الطمأنينة ليا أنا وكم مشاعر الفرحة والشكر لربنا إني أخدم الأطفال.

وتابع مدير المستشفى: البنت دي قاعدة في مكان مجهز على أعلى مستوى وكل طلباتها مجابة، عدا طلب واحد مقدرتش أعمله قالتلي عاوزة أكل عنب وللأسف ملقتش، أنا بشكر ربنا على فضله وبشكر كل الناس اللي يتبرعوا لأبو الريش وأقولكم إن كل جنيه للمستشفى بيعالج طفل وبيوفر له كل ما يحتاجه.. الحمدلله".

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي