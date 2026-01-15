تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام أغلب البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، عن وجود استراتيجية أمريكية كبرى تهدف إلى إعادة رسم خارطة النفوذ العسكري عالمياً، مؤكداً أن التحركات الإسرائيلية الراهنة ليست بمعزل عن رؤية واشنطن لتقليص وجودها المباشر في المنطقة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية نجحت في إحداث اختراق حقيقي للأسواق العالمية، حيث تمكنت مؤخراً من فتح منافذ تصديرية جديدة في جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز نفوذ المنتج الزراعي المصري دولياً

أكد الإعلامي أحمد موسى استمرار الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المصري رغم الخسارة أمام نظيره السنغالي، مشدداً على أن الرهان على "الفراعنة" لن يتوقف عند هذه المحطة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سامية من السويس، قالت فيه إنها مريضة بحساسية على الصدر وتستخدم جهاز أكسجين بصفة دائمة وتقوم بعمل جلسات بخار، وتسأل: هل جلسات البخار تُبطل الصيام في رمضان أو في غير رمضان أم لا؟

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن نجاح الدولة المصرية في خفض معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة بشكل تدريجي، مؤكداًأن التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثبتت هذا الانخفاض الملموس.