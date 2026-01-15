إعلان

حدث ليلًا| تصريحات جديدة من شيخ الأزهر عن اليهود والشيعة وتوقعات طقس الخميس

كتب : محمد أبو بكر

12:43 ص 15/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير السياحة: نسعى لتطوير الوحدات الحسابية ولوائح الوزارة

انطلقت منذ قليل، الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأثريين المصريين، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وغيرهما من قيادات الوزارة.

مدبولي يتابع البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي "للسردية الوطنية للتنمية الشاملة".

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعلاقة الأزهر بالدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول حرص على دعم دور الأزهر ومكانته، مشيرًا إلى أن الأزهر تصدى بوضوح لقضايا تجديد الخطاب الديني من خلال مؤتمرات عالمية ووثائق علمية ومناهج دراسية، نافيًا الاتهامات التي تزعم عرقلة الأزهر لجهود التجديد.

تزامناً مع عيد الأثريين.. مؤسسة زاهي حواس تُعلن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن أسماء الفائزين بـ"جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم لعام 2025".

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 15 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنبيهًا مشددًا بالالتزام بنظام التشغيل 8 ساعات عمل/ 16 ساعة راحة لجميع العاملين بالهيئة واقتصار العمل لنظام التشغيل 12 ساعة عمل/ 24 ساعة راحة كحد أقصى في أضيق الحدود طبقًا للمسافة بين محل الإقامة ومقر العمل.

