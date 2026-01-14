تفاصيل معاقبة قياديين بشركة كهرباء كبرى بسبب مخالفات إدارية

قررت شركة كهرباء كبرى اتخاذ حزمة من الإجراءات التأديبية بحق اثنين من القيادات التنفيذية، شملت تخفيض الدرجة الوظيفية وتوقيع جزاءات إدارية، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال مراجعات داخلية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«مصراوي» أن القرارات طالت مدير عام المشروعات ومدير عام ترشيد الطاقة بالشركة، وذلك بعد انتهاء الجهات المختصة بالشركة من فحص عدد من المخالفات المرتبطة بطبيعة عملهما خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، فقد تقرر نقل مدير عام ترشيد الطاقة للعمل بقطاع التسويق التابع للشئون الفنية، في إطار إعادة توزيع القيادات وضبط منظومة العمل، إلى جانب تخفيض درجته الوظيفية، بينما تم اتخاذ إجراء مماثل بحق مدير عام المشروعات، مع توقيع جزاءات إدارية وفق اللوائح المعمول بها.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الشركة الرامية إلى إحكام الرقابة الداخلية، وتفعيل مبدأ المحاسبة دون استثناءات، والحفاظ على الانضباط الوظيفي داخل القطاعات المختلفة.

وأضافت أن إدارة الشركة تشدد على استمرار المتابعة الدورية لأداء القيادات والعاملين، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية لضمان حسن سير العمل، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الشركة ماضية في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات إدارية، بما ينعكس على استقرار الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة