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    صور- تبدأ بـ15 مليون جنيه.. ننشر أسعار فيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة

    06:45 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    بدأت شركة سيتي إيدج، حجز وحداتها الجديدة ضمن مشروع مزارين "Mazarine"، "فيلات وشاليهات".

    ويضم مشروع مزارين ٩٦ فيلا و١٠٤ توين هاوس و٩٦ شاليه، وتسليم المشروع خلال ٣ سنوات، وفقا لتصريحات المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للشركة.

    وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، اليوم، أن المشروع يتمتع برفاهية عالية وتشطيبات على أعلى مستوى، يضم بحيرات بمساحة 85 فدانًا بعمق 4 أمتار وهي مياه متجددة من البحر.

    وحصل مصراوي على أسعار الفلل والتي جاءت على النحو التالي:

    بدأت أسعار الفلل المتصلة من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، ومقدم الحجز 300 ألف جنيه.

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    شركة سيتي إيدج مشروع مزارين العلمين الجديدة عمرو القاضي

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