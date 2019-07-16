صور- تبدأ بـ15 مليون جنيه.. ننشر أسعار فيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج، حجز وحداتها الجديدة ضمن مشروع مزارين "Mazarine"، "فيلات وشاليهات".

ويضم مشروع مزارين ٩٦ فيلا و١٠٤ توين هاوس و٩٦ شاليه، وتسليم المشروع خلال ٣ سنوات، وفقا لتصريحات المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، اليوم، أن المشروع يتمتع برفاهية عالية وتشطيبات على أعلى مستوى، يضم بحيرات بمساحة 85 فدانًا بعمق 4 أمتار وهي مياه متجددة من البحر.

وحصل مصراوي على أسعار الفلل والتي جاءت على النحو التالي:

بدأت أسعار الفلل المتصلة من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، ومقدم الحجز 300 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

المتر يبدأ من 45 ألف.. ننشر أسعار ثاني أعلى برج بالعلمين الجديدة