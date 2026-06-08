يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، 9 يونيو 2026، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (على كف أمي دوائر) للقاصة هبة البدهلي.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

وقد صدرت قصص (على كف أمي دوائر) حديثا عن دار النخبة للنشر.

يذكر أن وهبة البدهلي قاصة، وروائية، صدر لها من قبل رواية ( الضيق)، وخمس مجموعات قصصية، من أبرزها: "للموت معان أخرى"، و"مسكن للألم"، و"مجموعة قصصية.. وأنا"، وغيرها من الأعمال السردية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.