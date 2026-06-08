إعلان

يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان قصص "على كف أمي دوائر"

كتب : محمد لطفي

05:30 ص 08/06/2026

على كف أمي دوائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، 9 يونيو 2026، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (على كف أمي دوائر) للقاصة هبة البدهلي.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

وقد صدرت قصص (على كف أمي دوائر) حديثا عن دار النخبة للنشر.

يذكر أن وهبة البدهلي قاصة، وروائية، صدر لها من قبل رواية ( الضيق)، وخمس مجموعات قصصية، من أبرزها: "للموت معان أخرى"، و"مسكن للألم"، و"مجموعة قصصية.. وأنا"، وغيرها من الأعمال السردية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

94d8eb76-b943-42eb-86ad-e5eeecfa6d91

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

على كف أمي دوائر عاطف عبدالعزيز يسري عبدالله منتدى المستقبل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نقيب الفلاحين يكشف أسباب تراجع المساحات المنزرعة بالجزر
أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف أسباب تراجع المساحات المنزرعة بالجزر
أنظمة دفاع ومصانع مسيرات.. ما أبرز أهداف الضربات الإسرائيلية على إيران؟
شئون عربية و دولية

أنظمة دفاع ومصانع مسيرات.. ما أبرز أهداف الضربات الإسرائيلية على إيران؟
تصعيد جديد.. إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

تصعيد جديد.. إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي
أكثر من 3%.. أسعار النفط اليوم الاثنين تقفز في بداية التعاملات المبكرة
اقتصاد

أكثر من 3%.. أسعار النفط اليوم الاثنين تقفز في بداية التعاملات المبكرة
"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على الإعلامية جولي أمين بسبب قضية صبري
حوادث وقضايا

"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على الإعلامية جولي أمين بسبب قضية صبري

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن شن ضربات صاروخية على إسرائيل وتحذر من الرد
النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب