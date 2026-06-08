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خلال ساعات.. إسرائيل تترقب ردا إيرانيا وتستعد لهجوم محتمل واسع على تل أبيب

كتب : وكالات

05:37 ص 08/06/2026

إيران وإسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي إيراني وشيك، بالتزامن مع الغارات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف داخل إيران.

في هذا السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي إجراء تقييمات متواصلة للوضع الميداني واعتماد الخطط العملياتية للمرحلة المقبلة، وسط حالة استنفار واسعة في المنظومات الدفاعية والعسكرية.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تعزيز جاهزيته الدفاعية ورفع مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مؤكداً استعداده للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء الدفاعية أو الهجومية، في ظل التصعيد المتسارع بين تل أبيب وطهران والمخاوف من اتساع دائرة المواجهة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، أن الهجوم الإسرائيلي الذي نفذه سلاح الجوي الإسرائيلي فجر اليوم استهدف أيضا مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية"، وفقا لروسيا اليوم.

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إسرائيل تل أبيب هجوم على تل أبيب استهداف مطار مهر آباد

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