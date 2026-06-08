أكدت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، أن الهجوم الإسرائيلي الذي نفذه سلاح الجوي الإسرائيلي فجر اليوم استهدف أيضا مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني، أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية، بحسب سكاي نيوز.