تفويض "مكتب النواب" لتحديد موعد استجواب وزيرة الصحة.. والحكومة: جاهزون

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، استعداد الحكومة للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة واأها جاهزة للرد في أي وقت.

وأكد علي عبد العال، أن الموافقة على إدراج أي استجواب يكون عملا بما أقره البرلمان في دور الانعقاد الأول، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه في تاريخ البرلمان الحالي، حيث أن عدد كبير من النواب تقدم باستجوابات إلا أنها لم تكن مستوفية للشروط.