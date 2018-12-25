في ذكرى مئويته| ننشر صورًا للسادات بـ"الزي العسكري"

نائبًا عن رئيس الوزراء.. محافظ القاهرة يشارك باحتفالات عيد الميلاد

في ذكرى مئويته| مشاهد من "اغتيال السادات"

القاهرة- مصراوي:

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي ولد في 25 ديسمبر عام 1918.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للأمة في ذكرى الاحتفال بمئوية الرئيس الراحل، مؤكدًا أن السادات امتلك شجاعة القرار ورؤية المُستقبل، وسيرته ستظل مُلهمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد السيسي أن السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر في ظل ظروف صعبة وتحت ضغوط هائلة، لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، وأجاد التخطيط والإعداد والترتيب.

ويستعرض مصراوي صورًا أرشيفية لثالث رئيس حكم جمهورية حكم مصر، خلال الفترة بين عامي (1970 - 1981) بالزي العسكري.

وكان الرئيس السادات دائمًا ما يفتخر بارتدائه الزي العسكري، خاصة في ظهوره على الجبهة المصرية إبان حرب أكتوبر، بجانب الاحتفال بذكرى الانتصار كل عام.