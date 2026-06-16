ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والخيار الصوب، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بتراجع 17 جنيه.