دون فوز وهزائم كبرى.. حصاد العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، سر بكائه بعد انتهاء مباراة الجزائر، في افتتاح مشوار حامل اللقب بكأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، معادلاً رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، كما أنه أصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال يسجل "هاتريك".

وبعد الهدف الأول لميسي في شباك الجزائر، الذي أحرزه في الدقيقة 17، ظهر الأرجنتيني وهو يغالب دموعه.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi: "After my goal, I cried over an issue unrelated to sports… I went through COMPLICATED days.” pic.twitter.com/DAEwL83GXM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

ميسي يكشف سبب بكائه

قال ليونيل ميسي عقب المباراة: "دموعي؟ بصراحة، الأمر لا علاقة له بكرة القدم. لقد مررت ببضعة أيام صعبة، لكنني ممتن للفريق بأكمله".

🚨 Lionel Messi 🇦🇷 : « MES LARMES ? HONNÊTEMENT C’EST QUELQUE CHOSE QUI N’A RIEN À VOIR AVEC LE FOOTBALL. 😢❌



J’ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l’équipe. » 🫂



🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/k0dMUhmZJf — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

اقرأ أيضًا:

أول أردني.. علي علوان يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم

دون فوز وهزائم كبرى.. حصاد العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026



