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مررت بأيام صعبة.. ميسي يكشف سر بكائه بعد هدفه في الجزائر

كتب : هند عواد

11:45 ص 17/06/2026 تعديل في 12:24 م
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كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، سر بكائه بعد انتهاء مباراة الجزائر، في افتتاح مشوار حامل اللقب بكأس العالم 2026.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، معادلاً رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، كما أنه أصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال يسجل "هاتريك".

وبعد الهدف الأول لميسي في شباك الجزائر، الذي أحرزه في الدقيقة 17، ظهر الأرجنتيني وهو يغالب دموعه.

ميسي يكشف سبب بكائه

قال ليونيل ميسي عقب المباراة: "دموعي؟ بصراحة، الأمر لا علاقة له بكرة القدم. لقد مررت ببضعة أيام صعبة، لكنني ممتن للفريق بأكمله".

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ميسي الأرجنتين الجزائر كأس العالم 2026

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