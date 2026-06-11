ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والخيار، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و70 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.