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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:40 ص 15/06/2026

أسعار الخضروات

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ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.
ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.


أسعار الخضروات


الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.
البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.
الكوسة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.
الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.
الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة


الكانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.
الليمون البلدي يتراوح بين 25 و55 جنيهًا، بتراجع 15 جنيه.

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أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس

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