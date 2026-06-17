إعلان

خلافات الميراث تشعل معركة دامية بين 8 أشخاص بمحافظة الغربية

كتب : علاء عمران

01:01 م 17/06/2026

مشاجرة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب المنشور قيام عدد من أقاربه بالتعدي عليه وعلى زوجته بالسب والضرب، وتهديدهما بالقتل والشروع في سرقة منقولاتهما، ومنعهما من إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة الغربية.

وبينت التحريات أن الواقعة تعود إلى تاريخ 29 مايو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين الشاكي وطرف ثانٍ يضم 7 أشخاص من أقاربه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابة زوجة الشاكي ووقوع تلفيات بسيارته الخاصة نتيجة خلافات عائلية قائمة بينهم حول الميراث.

كواليس صراع الميراث ومشاجرة الأقارب في كفر الزيات

نجحت القوات في ضبط طرفي النزاع، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء في التحريات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، بينما أنكر الطرف الثاني مزاعم التهديد بالقتل أو الشروع في سرقة المنقولات الخاصة بالشاكي، مؤكدين أن النزاع لم يتخطَّ حدود المشاجرة المتبادلة، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الأطراف للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل
نصائح طبية

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل

لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟
شئون عربية و دولية

لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
حوادث وقضايا

شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح
كأس العالم 2026

احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد