

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب المنشور قيام عدد من أقاربه بالتعدي عليه وعلى زوجته بالسب والضرب، وتهديدهما بالقتل والشروع في سرقة منقولاتهما، ومنعهما من إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة الغربية.

وبينت التحريات أن الواقعة تعود إلى تاريخ 29 مايو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين الشاكي وطرف ثانٍ يضم 7 أشخاص من أقاربه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابة زوجة الشاكي ووقوع تلفيات بسيارته الخاصة نتيجة خلافات عائلية قائمة بينهم حول الميراث.

كواليس صراع الميراث ومشاجرة الأقارب في كفر الزيات

نجحت القوات في ضبط طرفي النزاع، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء في التحريات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، بينما أنكر الطرف الثاني مزاعم التهديد بالقتل أو الشروع في سرقة المنقولات الخاصة بالشاكي، مؤكدين أن النزاع لم يتخطَّ حدود المشاجرة المتبادلة، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الأطراف للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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