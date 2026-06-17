ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.24%، عند مستوى 52173 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.50%، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى.