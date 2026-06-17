كشفت تحقيقات القضية رقم 6262 لسنة 2026، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة التجمع"، عن شهادة خبير الأصوات وضابط التحريات في الواقعة.

وقال خبير الأصوات في تحقيقات النيابة، -التي حصل "مصراوي" على نسخة منها-، إنه بفحص الرسالة الصوتية الموجودة على هاتف مالك معرض السيارات ثبت إرسالها من "صبري نخنوخ" للمجني عليه لتهديده.

وتابع الشاهد أنه تبين انطباق بصمة صوت المتهم الأول مع الصوت المسموع بتلك الرسالة، وسلامة المقطع الصوتي من الناحية الفنية وأنه يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد به أية حذف أو إضافة أو مونتاج.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.

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