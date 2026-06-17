إعلان

شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد


كتبت - إيمان العربي:

01:08 م 17/06/2026 تعديل في 01:11 م

صبري نخنوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحقيقات القضية رقم 6262 لسنة 2026، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة التجمع"، عن شهادة خبير الأصوات وضابط التحريات في الواقعة.

وقال خبير الأصوات في تحقيقات النيابة، -التي حصل "مصراوي" على نسخة منها-، إنه بفحص الرسالة الصوتية الموجودة على هاتف مالك معرض السيارات ثبت إرسالها من "صبري نخنوخ" للمجني عليه لتهديده.

وتابع الشاهد أنه تبين انطباق بصمة صوت المتهم الأول مع الصوت المسموع بتلك الرسالة، وسلامة المقطع الصوتي من الناحية الفنية وأنه يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد به أية حذف أو إضافة أو مونتاج.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.

اقرأ أيضا


"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في مشاجرة التجمع| انفراد

مالك معرض السيارات في قضية صبري نخنوخ: هددني بإضرام النيران في المعرض | انفراد

القصة الكاملة للقبض على صبري نخوخ في مشاجرة بالتجمع.. ما السبب؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صبري نخنوخ مشاجرة التجمع النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ختام الجولة وظهور مميز لرونالدو.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

ختام الجولة وظهور مميز لرونالدو.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
تحذير من الهواتف القديمة.. خطر صامت قد يختبئ داخل منزلك
مصراوى TV

تحذير من الهواتف القديمة.. خطر صامت قد يختبئ داخل منزلك
هاتريك ميسي وظهور مصري.. قائمة هدافي كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

هاتريك ميسي وظهور مصري.. قائمة هدافي كأس العالم 2026
الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي.. انخفاض الدولار والذهب والنفط عالميًا
اقتصاد

الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي.. انخفاض الدولار والذهب والنفط عالميًا
مالك معرض السيارات في قضية صبري نخنوخ: هددني بإشعال النيران في المعرض |
حوادث وقضايا

مالك معرض السيارات في قضية صبري نخنوخ: هددني بإشعال النيران في المعرض |

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد