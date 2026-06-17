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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ومعدات تصنيع بقيمة ربع مليار جنيه

كتب : علاء عمران

12:43 م 17/06/2026

حملة أمنية

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية استهدفت نشاطًا إجراميًا منظمًا لتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، بعدما رصدت تحريات دقيقة تحركات عناصر جنائية خطرة تخصصت في تجهيز كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، قبل أن تتمكن القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضخمة تُقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية خطرة، بالتخصص في جلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد والأقراص المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

استهدفت القوات الأمنية عقب تقنين الإجراءات عناصر التشكيل ونجحت في ضبطهم، وعثرت بحوزتهم على 211 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأقراص والأمبولات المخدرة، بالإضافة إلى كميات من المواد الخام والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير المواد المخدرة، كما ضبطت بحوزتهم طبنجتين وعدد من الطلقات النارية.
تفاصيل مداهمة وكر إعادة تدوير السموم بسيدي جابر

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بقرابة 250 مليون جنيه، حيث باشرت الجهات المختصة فحص المضبوطات والمعدات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، واتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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