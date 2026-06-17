وجهه جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تحذير عاجل إلى مالكي أراضي والفيلات بمناطق بيت الوطن في نطاق الحي الأول والثاني، بسرعة رفع وإزالة جميع التشوينات ومخلفات الحفر والبناء، وأي إشغالات أو تعديات موجودة بالطرق أو أمام قطع الأراضي الخاصة بهم.

وأكد الجهاز من خلال منشور له، أن ذلك في إطار استكمال أعمال المرافق والتطوير الجارية بالمنطقة، حيث تتسبب هذه المخلفات والتشوينات في إعاقة تنفيذ الأعمال وتأخير معدلات الإنجاز، بما يؤثر على سرعة الانتهاء من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتابع الجهاز: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، وتحرير محاضر المخالفات وتطبيق الغرامات المقررة وفقًا للوائح والقوانين، مع تحميل المخالف كافة التكاليف الناتجة عن أعمال الإزالة بمعرفة الجهاز.