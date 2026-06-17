رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان محمد مرزبان، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد أيام من تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية.

منير مكرم يعلن وفاة محمد مرزبان

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان محمد مرزبان.

وكتب مكرم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الدوام لله، الفنان محمد مرزبان".

كان الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث منذ أيام، نقل على إثره لإحدى مستشفيات محافظة الإسماعيلية.

أبرز أعمال محمد مرزبان

يذكر أن الفنان محمد مرزبان، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "الحقيقة والسراب"، "محمود المصري"، "كشف المستور"، "أيام السادات"، "الرغبة"، وغيرها

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