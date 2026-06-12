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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 12 جنيها لكيلو الطماطم

كتب : آية محمد

12:13 م 12/06/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

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أسعار البطاطس أسعار الطماطم أسعار الخضروات والفاكهة

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