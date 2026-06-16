إعلان

انخفاض أسعار الزيت والمكرونة والدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:51 ص 16/06/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الزيت والمكرونة والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز والدقيق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.12 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.24 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.2 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.63 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.2 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو العدس المعبأ: 68.67 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.9 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 117.65 جنيه، بتراجع 3.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 436.1 جنيه، بتراجع 6.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.02 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.39 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.84 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 147.39 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 283.46 جنيه، بتراجع 2.87 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.4 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.33 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية أسعار العدس أسعار الفول

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إطلاق مبادرة "اسأل وزارة العمل" للرد على الاستفسارات عبر واتساب
أخبار مصر

إطلاق مبادرة "اسأل وزارة العمل" للرد على الاستفسارات عبر واتساب
تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة
زووم

تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة
هل تتأثر أسعار الذهب بطرح "سبيس إكس"؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل تتأثر أسعار الذهب بطرح "سبيس إكس"؟ خبراء يجيبون
المقاتل ماكجريجور.. إمام عاشور يخطف الأنظار في كأس العالم (صور)
كأس العالم 2026

المقاتل ماكجريجور.. إمام عاشور يخطف الأنظار في كأس العالم (صور)
وزير الخارجية الإيراني: لبنان جزء من الاتفاق والتنفيذ الرسمي يبدأ الجمعة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: لبنان جزء من الاتفاق والتنفيذ الرسمي يبدأ الجمعة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة