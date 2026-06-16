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المقاتل ماكجريجور.. إمام عاشور يخطف الأنظار في كأس العالم (صور)

كتب : محمد خيري

11:01 ص 16/06/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 9 صورة
    المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور
  • عرض 9 صورة
    المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور

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خطف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، الأضواء خلال مواجهة الفراعنة أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني وقدم أداءً لافتًا تُوج بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، على ملعب لومين فيلد بسياتل.

إمام عاشور يدخل التاريخ

ونجح عاشور في هز الشباك عند الدقيقة 20 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل، ليمنح منتخب مصر التقدم أمام نظيره البلجيكي، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وبهدفه في شباك بلجيكا، انضم لاعب وسط الفراعنة إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا في نهائيات كأس العالم، ليكتب اسمه في سجل تاريخي يضم عددًا محدودًا من نجوم الكرة المصرية.

إمام عاشور يخطف الأنظار في كأس العالم

ولم يقتصر تألق عاشور على تسجيل الهدف فقط، إذ لفت الأنظار أيضًا باحتفاليته الشهيرة عقب التسجيل، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، نظرًا لتشابهها مع الطريقة المعروفة للمصارع المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور.

وحظيت احتفالية لاعب منتخب مصر بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عشاق كرة القدم والفنون القتالية على حد سواء، لتصبح واحدة من أبرز لقطات المباراة وأكثرها انتشارًا عقب صافرة النهاية.

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إمام عاشور مصر وبلجيكا كأس العالم

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