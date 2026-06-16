إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:30 ص 16/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7234 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6330 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5426 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 50640 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.26% إلى نحو 4356 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار14 سعر الجنيه الذهب انخفاض الذهب سعر الذهب اليوم الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
شئون عربية و دولية

نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026.. اعرف عدد الأسئلة والدرجات
مدارس

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026.. اعرف عدد الأسئلة والدرجات

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة
شئون عربية و دولية

فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان