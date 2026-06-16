ترامب: الاتفاق مع إيران دخل مرحلة ثانية وقطر لعبت دوراً حاسماً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المبرم مع إيران يتجه إلى مرحلة ثانية، واصفاً إياه بأنه اتفاق عادل وجيد، مشدداً في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تعتزم استثمار أي أموال داخل إيران.

وأشار ترامب إلى أن الجهود التي بذلتها قطر في الوساطة لمعالجة الأزمة بالمنطقة لعبت دوراً مهماً وإيجابياً، وأسهمت في دفع مسار التفاهمات بين الأطراف المعنية.

الشراكة القطرية الأمريكية

من جانبه، أكد أمير دولة قطر أن حجم الشراكة التجارية بين الدوحة وواشنطن مرشح لتجاوز تريليون دولار، في إشارة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد أمير قطر على أهمية الاتفاق بين طهران وواشنطن، معتبراً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية، لكنه أشار إلى أن هناك مزيداً من العمل المطلوب خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المسار القائم والوصول إلى النتائج المرجوة.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع إيران دخل بالفعل مرحلة جديدة، مؤكداً استمرار العمل على استكمال الخطوات التالية ضمن مسار التفاهم بين الجانبين، بالتوازي مع الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للاستقرار.