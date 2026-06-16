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"NI للاستشارات" تعتزم توسع أنشطتها بمجالات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:28 ص 16/06/2026

أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

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قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات ستشهد توسع أنشطة الشركة بمجالات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتطوير المؤسسي، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين والجهات الحكومية وتقديم حلول مبتكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع بحث رستم خلاله إستراتيجية التوسع المستقبلية لشركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات التابعة للبنك، بما يدعم توجه الدولة نحو رفع كفاءة الاستثمارات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشهد الاجتماع مراجعة حزمة الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تشمل الاستشارات الفنية والإدارية وإدارة المشروعات، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التعليم وسوق العمل، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية.

وذكر رستم أن الشركة أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي وتطوير نماذج أعمالها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أكبر في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

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بنك الاستثمار القومي وزير التخطيط NI للاستشارات الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي

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