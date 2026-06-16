كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج أجهزة لاسلكية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بحوزته على جهازين لاسلكيين.

وبمواجهة المتهم، أقر بتحصله على المضبوطات من شخصين آخرين، وبإرشادهما تم ضبطهما، كما تم العثور على كمية من الأجهزة اللاسلكية مختلفة الأنواع بدون ترخيص. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازة الأجهزة بقصد الاتجار بها بالمخالفة للقانون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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