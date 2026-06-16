اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتضم المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، كل من: "بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا".

نتائج مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026

وفي إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا.

وعلى الجانب الآخر، حسم التعادل الإيجابي أيضا مباراة منتخب إيران أمام نظيره النيوزلندي بهدفين لمثلهما.

ترتيب المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

1- نيوزيلندا - نقطة واحدة

2- إيران - نقطة واحدة

3- بلجيكا - نقطة واحدة

4- مصر - نقطة واحدة