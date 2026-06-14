قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.47%، عند مستوى 52073 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.33%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.85%، عند مستوى 50818 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للزيوت و الصابون الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم تايكون انفستمنتس هولدنج.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.