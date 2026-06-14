" سهم طاقة عربية" يقفز 7% بدعم صفقة "كويك فيول" مع الخدمة الوطنية

قفز سهم طاقة عربية بنسبة 7.09% في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد بالبورصة المصرية، قبل أن يشهد بعض التراجع في وتيرة مكاسبه خلال الجلسة.

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"طاقة عربية" تستحوذ على 10% من "كويك فيول" لإدارة وتطوير محطات "وطنية"

دعم صفقة كويك فيول

ويأتي هذا الأداء الإيجابي عقب إعلان الشركة الأسبوع الماضي توقيع اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، يقضي بنقل حصة من محطات الوقود التابعة لشبكة "وطنية" إلى شركة جديدة تحت اسم "كويك فيول"، والتي تستحوذ "طاقة عربية" على 10% من رأسمالها.

وينظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة توسعية في قطاع توزيع الوقود والخدمات المرتبطة به، في إطار تحركات تستهدف إعادة هيكلة بعض الأصول وتعزيز الشراكات داخل سوق الطاقة في مصر.