أعلنت شركة "طاقة عربية" في إفصاح للبورصة المصرية، توقيع الاتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستحواذ على حصة في محطات وقود "وطنية"، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة تحت اسم "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

تفاصيل الاتفاق

وبموجب الاتفاق، تستحوذ "طاقة عربية" على 10% من أسهم شركة "كويك فيول"، إلى جانب توليها إدارة العمليات التشغيلية بالكامل، والإشراف على خطط التطوير والتوسع الجغرافي لما يقرب من 172 محطة وقود، بهدف رفع كفاءتها وتحسين خدماتها.

خيار شراء إضافي يصل إلى 15% مستقبلاً

كما تمنح الاتفاقية الشركة حق خيار شراء حصة إضافية تصل إلى 15% من أسهم "كويك فيول" حال طرحها في البورصة المصرية مستقبلاً، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.