إعلان

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:16 ص 14/06/2026

سعر الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.


ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات



أسعار الحديد والأسمنت


سعر طن الحديد الاستثماري: 38544.44 جنيه، بزيادة 714.44 جنيه.


سعر طن حديد عز: 40230.17 جنيه، بزيادة 722.21 جنيه.


حديد المصريين: 39400 جنيه.


حديد بشاي: 39800 جنيه.


حديد المراكبي: 39400 جنيه.


حديد العتال: 39500 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 3928.33 جنيهًا، بتراجع 43.41 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حديد عز أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو غدا الاثنين.. كيف تستعلم بالرقم
اقتصاد

صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو غدا الاثنين.. كيف تستعلم بالرقم
بعد رصد 120 مليون دولار لتجميعها بمصر.. أسعار سيارات بايك موديل 2026
أخبار السيارات

بعد رصد 120 مليون دولار لتجميعها بمصر.. أسعار سيارات بايك موديل 2026
فيلم رعب.. "ابن آوى" يصيب 11 إسرائيليا ويثير الذعر قرب بحيرة طبريا
شئون عربية و دولية

فيلم رعب.. "ابن آوى" يصيب 11 إسرائيليا ويثير الذعر قرب بحيرة طبريا
أخفين الجثة 9 سنوات.. 3 شقيقات يقتلن شقيقهن ويحرقن جثمانه في ليبيا
حوادث وقضايا

أخفين الجثة 9 سنوات.. 3 شقيقات يقتلن شقيقهن ويحرقن جثمانه في ليبيا

قرار قضائي جديد بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم