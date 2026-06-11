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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 يونيو 2026

كتب : ميريت نادي

03:15 م 11/06/2026

سعر الذهب

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يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6921 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6971 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6099 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 5228 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 487792 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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البورصة المصرية سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

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