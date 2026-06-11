ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، والزيت، والعدس، والفول، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.



ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:



انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)



ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. تراجع البلطي



أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم



انخفاض أسعار الزيت والعدس والفول اليوم بالأسواق (موقع رسمي)



سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في منتصف تعاملات الخميس



