الجنيه الذهب يفقد 2160 جنيهًا في يوم.. مع استمرار هبوط الأسعار

واصل الجنيه الذهب في السوق المصرية تسجيل خسائر قوية خلال تعاملات اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إذ انخفض بنحو 2160 جنيهًا مقارنة بمستواه في بداية تعاملات أمس، متأثرًا بالتراجع الكبير في أسعار الذهب بالسوق المحلية.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48640 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، مقابل 50800 جنيه في بداية تعاملات أمس، مع العلم أن السعر قد يختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لتكاليف المصنعية وهوامش الربح، ويعكس في الأساس قيمة الذهب الخام المكون للجنيه.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار أعيرة الذهب المختلفة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6080 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات.

تراجع الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.50% ليصل إلى نحو 4092 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بعدما كان قد سجل خلال تعاملات أمس نحو 4186 دولارًا للأوقية.