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الذهب يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

07:27 م 11/06/2026

سعر الذهب

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضه، ليتراجع بنحو 35 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4030 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5181 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6045 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6908 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 48360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214838 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.92% إلى نحو 4074 دولارًا للأونصة (الأوقية)، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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