إعلان

انخفاض أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

01:08 م 14/05/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الفول، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.4 جنيه، بتراجع 1.65 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.22 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 97.14 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.39 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.02 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.97 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.12 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 113.92 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.3 جنيه، بتراجع 4.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.06 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.05 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.4 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 145.87 جنيه، بزيادة 2.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.6 جنيه، بتراجع 7.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.58 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.02 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

اقر أيضًا:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس.. ارتفاع البطاطس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
زووم

الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
أخبار

أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
أخبار مصر

فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
شئون عربية و دولية

ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
ماذا قال جوارديولا عن عمر مرموش بعد هدفه في كريستال بالاس؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا قال جوارديولا عن عمر مرموش بعد هدفه في كريستال بالاس؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح