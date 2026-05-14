انخفضت أسعار الفول، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.4 جنيه، بتراجع 1.65 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.22 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 97.14 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.39 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.02 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.97 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.12 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 113.92 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.3 جنيه، بتراجع 4.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.06 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.05 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.4 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 145.87 جنيه، بزيادة 2.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.6 جنيه، بتراجع 7.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.58 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.02 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

