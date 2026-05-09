ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2026، بينما انخفضت أسعار الفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.02 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.64 جنيه، بزيادة 3.85 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.12 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.42 جنيه، بزيادة 4.61 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.57 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.74 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.09 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 433.42 جنيه، بزيادة 11.19 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.74 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.61 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.24 جنيه، بتراجع 18.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.7 جنيه، بتراجع 4.36 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.51 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.58 جنيه، بزيادة 11.28 جنيه.

