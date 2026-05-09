إعلان

ارتفاع أسعار الأرز والزيت واللحوم اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

01:36 م 09/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2026، بينما انخفضت أسعار الفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.02 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.64 جنيه، بزيادة 3.85 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.12 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.42 جنيه، بزيادة 4.61 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.57 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.74 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.09 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 433.42 جنيه، بزيادة 11.19 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.74 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.61 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.24 جنيه، بتراجع 18.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.7 جنيه، بتراجع 4.36 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.51 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.58 جنيه، بزيادة 11.28 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
موسيقى

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
شئون عربية و دولية

بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا
رياضة محلية

مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا
هل يكون فيروس هانتا "كورونا الجديد"؟.. الصحة تحسم الجدل
أخبار مصر

هل يكون فيروس هانتا "كورونا الجديد"؟.. الصحة تحسم الجدل
مولود كل 15.9 ثانية.. الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 مليون نسمة
اقتصاد

مولود كل 15.9 ثانية.. الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 مليون نسمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة